Classé à l'Unesco, le site de Taputapuātea tombe en ruine

PAPEETE, 21 novembre 2017 - Des photos relayées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs éboulements des structures du site culturel de Taputapuātea à Raiatea.Ces éboulements pourraient s'être produits durant le week-end dernier, sur au moins deux des structures du marae de Taputapuātea et seraient de cause naturelle, alors que le site culturel a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en juillet dernier.Des photos et vidéos ont été postées ce lundi sur les réseaux sociaux. Notamment ICI