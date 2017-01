Cinq morts, 8 blessés dans une fusillade dans un aéroport de Floride

Miami, Etats-Unis | AFP | vendredi 06/01/2017 - Les Etats-Unis ont été endeuillés vendredi par une nouvelle fusillade dans une foule paniquée, quand un homme a ouvert le feu à l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant cinq morts et huit blessés avant d'être interpellé.



Le tireur a été identifié sous le nom d'Esteban Santiago par Bill Nelson, sénateur de Floride. Le suspect était porteur d'une carte d'identité militaire, dont l'authenticité n'a pour l'heure pas été confirmée, a précisé l'élu.



Un témoin a décrit avoir entendu ce qu'il a cru d'abord être des détonations de pétards, avant que n'éclatent les cris de passagers tentant de se précipiter frénétiquement loin de l'auteur de l'attaque, dans la zone de récupération des bagages.



"Il tirait sur les gens au hasard", a relaté Mark Lea, sur l'antenne de MSNBC, en précisant que le tireur avait une arme de poing et plusieurs chargeurs.



"Il est resté calme tout le temps", a-t-il ajouté, en précisant que l'homme avait visé les personnes qui tentaient de se cacher.



- 'Calme' du tireur -



Le suspect n'a selon lui pas cherché à fuir. Après avoir épuisé ses munitions, il a posé son arme et s'est laissé interpeller sans combattre.



"Aucun policier n'a fait feu", a confirmé le shérif du comté de Broward, Scott Israel, dans une conférence de presse dans l'aéroport.



Selon des médias américains, Esteban Santiago venait de débarquer d'un vol en provenance du Canada ou de l'Alaska et son arme se trouvait dans un bagage enregistré en soute, ce qui est permis aux Etats-Unis.



Après avoir récupéré son bagage, il se serait rendu aux toilettes pour charger l'arme, avant de sortir pour ouvrir le feu sur la foule.



Le shérif Israel n'a pas confirmé l'identité du tireur ni donné de précisions sur le type d'arme qu'il a utilisée.



Le chef policier n'a pas indiqué non plus les raisons de cet acte de violence dans un pays où les fusillades touchant des innocents sont fréquentes, en raison de la forte dissémination d'armes à feu individuelles.



La police a précisé avoir été alertée à 12H55 (1755 GMT) et a demandé au public de ne plus appeler le numéro d'urgence 911, saturé, pour tenter d'avoir des nouvelles.



Les huit blessés ont été évacués vers des hôpitaux de la région, selon les autorités.



L'aéroport international de Fort Lauderdale, dans le sud-est des Etats-Unis, voit transiter de nombreux touristes inscrits pour une croisière ou se rendant dans un pays des Caraïbes.



Toute activité est suspendue et l'aéroport est fermé, a indiqué ce dernier sur son compte Twitter.



- Trump et Obama informés -



Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant et en criant. "Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court", a ainsi tweeté l'ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait sur place.



"Je suis la situation horrible en Floride", a tweeté le président élu Donald Trump. "Pensées et prières. Faites attention!"



Le président Barack Obama a de son côté été mis au courant des faits par ses conseillers en sécurité.



D'autres passagers ont été regroupés sur le tarmac de l'aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct, avant d'être conduits à nouveau à l'intérieur de l'édifice.



Jorge Curiel était en train de déjeuner en compagnie de ses enfants dans un restaurant de l'aéroport quand les gens autour de lui se sont mis à courir. Il a d'abord voulu se réfugier avec d'autres voyageurs dans les cuisines de l'établissement.



Mais là, a-t-il relaté à l'AFP, "les gens tenaient des couteaux, alors j'ai fait sortir mes enfants par les escaliers de secours".



"Beaucoup de gens criaient, il n'y avait pas de policier ni de personnel aéroportuaire", a-t-il poursuivi. "Nous avons plongé sous un chariot à bagage car on ne savait pas ce qui se passait".



Le gouverneur républicain de Floride Rick Scott s'est rendu à Fort Lauderdale, a-t-il indiqué dans des tweets en anglais et en espagnol, compte tenu de l'importante population d'origine hispanique vivant en Floride.



De nombreux véhicules de secours et de la police ont été déployés, selon des images diffusées par les chaînes d'information américaines. Un laboratoire mobile de la police scientifique a aussi été dépêché sur place.



La Floride reste meurtrie par la tuerie perpétrée le 12 juin 2016 dans un club gay d'Orlando, quand un Américain d'origine afghane, Omar Mateen, a tué par balle 49 personnes, le pire attentat aux Etats-Unis depuis ceux du 11 septembre 2001.



