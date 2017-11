Cinq mois ferme pour avoir rossé son fils avec une queue de billard

PAPEETE, le 16 novembre 2017 - Ce jeudi, un individu de 38 ans était jugé devant le tribunal correctionnel pour avoir violemment frappé son fils à l’aide d’une queue de billard. Suite aux coups, l’adolescent avait perdu connaissance. Le tribunal a condamné le prévenu à 5 mois de prison ferme.



Le 25 juin dernier, les gendarmes sont appelés vers Mahina pour des violences intrafamiliales. Sur place, les forces de l’ordre trouvent un adolescent particulièrement sonné par les coups que son père vient de lui asséner avec une queue de billard. Entendus, les grands-parents paternels de la victime expliquent que le père, dont le casier comporte huit condamnations, a agressé son fils car ce dernier n’était pas rentré à l’heure prévue. Devant les gendarmes, le prévenu avait d’ailleurs déclaré : « je l’ai tapé car il n’a pas écouté. » Ce soir-là, l’homme sombre donc dans une colère excessive et se met à pourchasser son fils dans la rue où se situe le domicile familial. Il prend la queue de billard qui se trouve dans le coffre de sa voiture et frappe l’adolescent jusqu’à ce que ce dernier se mette à saigner et perde connaissance. La mère du prévenu indiquera aux enquêteurs que son fils s’était arrêté lorsqu’il avait constaté que la queue de billard était « en miettes. » Le certificat médical établira que la victime a subi un traumatisme crânien.