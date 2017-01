Cinq homicides en moins de trois jours en Guadeloupe

Paris, France | AFP | mardi 24/01/2017 - La Guadeloupe a connu, en moins de trois jours, cinq homicides, un fait "exceptionnel, même pour la Guadeloupe" selon les dires du procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Xavier Bonhomme, mardi, sur les ondes locales.



Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune homme a été tué par arme à feu aux Abymes, a-t-on appris par la radio locale RCI, qui parle "d'expédition punitive" et d’agression "ciblée".



La victime "née en janvier 1997, venait d'avoir 20 ans" et "était connu" des services de police pour des "faits de délinquance", a précisé M. Bonhomme à l'AFP.



Le magistrat confirme plusieurs impacts de balles, notamment "au thorax". "Le mode opératoire laisse penser à un règlement de compte, sans que l’on en sache exactement le motif", a-t-il expliqué.



Lundi matin, vers 1H45, un jeune homme de 22 ans est décédé par balles pour "selon toute vraisemblance, un vol de scooter", a précisé le procureur. Les auteurs, "au moins deux" sont toujours recherchés par la police judiciaire.



Enfin le week-end a aussi connu son lot de crimes de sang.



A Sainte-Rose, un homme a été tué, peut-être à l'aide d'un coutelas: "Deux gardes à vues sont en cours" a indiqué le procureur.



Au Moule, un crime amoureux a fait trois victimes: un homme a tué son épouse et celui qu’il suspectait d’être son amant.



L’auteur de ce double homicide s'est ensuite suicidé en retournant l’arme contre lui.



Pour ces deux derniers faits divers, la gendarmerie est en charge de l'enquête.