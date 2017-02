Cinq élèves de La Mennais et Tiarama en mission à Tetiaroa

PAPEETE, le 13/02/2017 - Ces jeunes collégiens se sont rendus au début du mois sur l'atoll de Tetiaroa avec leur professeur d'arts plastiques, afin de mieux connaître le développement durable. Sur place, ils ont ainsi rencontré plusieurs membres d'associations qui militent pour la protection des espèces naturelles et animales. À la rentrée scolaire, ces élèves feront une présentation de leur séjour à Tetiaroa à leurs camarades.



Afin de sensibiliser ses élèves en classe de 5e à l'importance du développement durable, Teriirumia Sacault, professeure d'arts plastiques aux collèges La Mennais et Tiarama organise depuis l'année dernière, un déplacement éducatif sur l'atoll de Tetiaroa. L'occasion pour eux de découvrir les moyens mis en place par les différentes associations qui militent pour la protection de l'environnement.



Du 1er au 3 février derniers, cinq élèves ont été ainsi sélectionnés pour participer à cette mission.



Au programme, plusieurs visites et des rencontres enrichissantes. Sur place, ils ont notamment rencontré les membres de l'association Te Mana o te Moana. Ils ont découvert aussi les différents travaux de recherches de l'écostation, ils ont étudié les tortues marines, et puisque le tourisme est l'élément essentiel à Tetiaroa, les élèves ont été sensibilisés aux métiers de ce secteur.



Plusieurs projets éducatifs ont ainsi été retenus par la professeure d'arts plastiques, tels que l'étude des travaux de l'association Tetiaroa Society, la transmission d'une éducation écocitoyenne ou encore la redécouverte d'un savoir culturel et identitaire.



Pour la sélection des élèves, Teriirumia Sacault a mis en place un concours intitulé " Le Brando ". La consigne était " réaliser un habitat intégré dans son environnement ", avec pour contrainte " ne pas dépasser 15 cm de hauteur et de longueur ". Les critères de sélection des élèves étaient les suivants : un comportement irréprochable, la qualité de la réalisation, de bonnes notes et être sensibilisé à l'environnement. " L'année dernière, une élève avait réalisé une plage avec un habitat de tortue ", décrit-elle.



Pour la concrétisation de ce déplacement, la professeure d'arts plastiques a dû négocier avec les associations sur place et la direction de l'hôtel. Fort heureusement, les parents d'élèves et les établissements scolaires ont joué un rôle essentiel dans la concrétisation de ce déplacement.



Une initiative qui sera de nouveau mise en place l'an prochain.