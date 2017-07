Cimetières : les communes veulent mettre fin à la pagaille

TAHITI, le 17 juillet 2017 - Arue ou Papeete, les services des mairies doivent lutter contre des plantations et aménagements anarchiques dans les cimetières. Si cela part d'un bon sentiment, les dégâts engendrés peuvent être énormes.



Une vue imprenable sur le lagon et son eau bleue turquoise. En face, les montagnes de Moorea se dressent, impassibles et fières. Sur les hauteurs de Erima, à Arue, le cimetière de la commune prend place dans un décor bucolique. Pour embellir les tombes, les propriétaires ont décidé de planter arbres et plantes. Un peu trop selon la mairie. "Cela part d'une bonne intention, mais on ne peut pas planter comme cela de manière anarchique…" , explique Thierry Demary, directeur général des services de la mairie de Arue.



Du côté de l'Uranie, à Papeete, les services communaux doivent faire face aux mêmes problèmes. "Certaines familles plantent dans les allées ou les entre-tombes pour embellir autour de leurs concessions. Cela n’est pas permis bien sûr, et ce n’est pas faute de le leur rappeler ! Quand cela cause une gêne pour la circulation, quand il y a un décès notamment, nos agents du cimetière retirent les plantes" , exposent les services de la mairie. Outre les fleurs et les arbres, d'autres initiatives des propriétaires de concession posent problèmes.