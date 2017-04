Chypre: une fillette enlevée par des hommes masqués, 4 gardes à vue

Nicosie, Chypre | AFP | vendredi 28/04/2017 - Quatre personnes ont été placées en garde à vue vendredi à Chypre après l'enlèvement la veille par des hommes masqués d'une fillette de quatre ans dont le père, un Norvégien, est soupçonné d'être à l'origine de la disparition, a indiqué la police.

La fillette avait été emmenée de force jeudi à bord d'une jeep noire, au moment où sa mère la déposait à l'école.

Trois Chypriotes grecs et un Syrien ont été placés en garde à vue pour trois jours. L'un d'eux est accusé d'avoir organisé l'enlèvement, tandis que le véhicule suspecté d'avoir été utilisé pour le kidnapping a été trouvé au domicile d'un Syrien de 33 ans, selon la police.

Les autorités chypriotes ont lancé un mandat d'arrêt européen contre le père de la fillette, séparé de la mère, une Chypriote grecque avec laquelle il se dispute la garde de l'enfant. Il est domicilié en Norvège.

Le père a envoyé un e-mail à la mère, lui assurant que la fillette était avec lui quelque part à Chypre, en sécurité et en bonne santé, a affirmé la police à un tribunal de Nicosie. Il dit que sa fille restera une semaine avec lui et qu'ensuite il contactera ses avocats pour arranger la garde de l'enfant.

Une vaste opération de recherche est en cours pour localiser la fillette et la police affirme avoir des indices prouvant qu'elle a été emmenée dans la partie nord de Chypre, à travers un point de passage non officiel.

L'île méditerranéenne est divisée depuis l'invasion en 1974 de son tiers nord par l'armée turque, en réponse à un coup d'Etat qui visait à rattacher le pays à la Grèce.

L'entité qui gère le nord de l'île est reconnue seulement par la Turquie et n'a pas d'accord d'extradition avec d'autres pays.

Plusieurs points de passage officiels relient les deux parties de l'île.

Les autorités chypriotes turques ont été informées de l'enlèvement.