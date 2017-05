Chine: un séisme fait huit morts dans le Xinjiang

Pékin, Chine | AFP | jeudi 10/05/2017 - Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 a frappé jeudi la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a rapporté l'Institut américain de géophysique (USGS), faisant huit mort selon un média officiel.

Le séisme s'est produit à 05H58 (21H58 GMT mercredi) à 213 kilomètres au sud-ouest de la ville de Kashgar (sud-ouest du Xinjiang).

Le bilan fait actuellement état de huit morts et de 23 blessés, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Le Quotidien du Peuple, journal du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, a publié sur Twitter des photos d'un bâtiment en ruines et de personnel médical en blouse blanche portant secours à des blessés. D'autres clichés, mis en ligne par les autorités chargées de la surveillance de l'activité sismique, montrent des produits tombés des étagères dans un magasin.

La zone touchée, isolée et faiblement peuplée, est située à proximité de la frontière avec le Tadjikistan.

Le Xinjiang est une vaste région occidentale de la Chine, en grande partie désertique et familière des secousses telluriques.

La Chine est régulièrement frappée par des tremblements de terre, notamment dans les régions montagneuses de la moitié ouest du pays.

Le Sichuan (sud-ouest), l'une des provinces les plus peuplées du pays, avait connu en mai 2008 un séisme dévastateur de magnitude 7,9, qui avait fait plus de 80.000 morts et disparus.