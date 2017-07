Chine: huit morts dans l'explosion d'un gazoduc

Pékin, Chine | AFP | dimanche 02/07/2017 - Un gazoduc a explosé dimanche dans le sud-ouest de la Chine, faisant au moins huit morts et 35 blessés, a rapporté l'agence d'Etat Chine Nouvelle.

Le gazoduc, exploité par le groupe public China National Petroleum Corporation (CNPC) dans la ville de Shazi, dans la province du Guizhou, avait commencé à fuir après avoir été endommagé lors d'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies, selon l'agence chinoise.

Il a explosé vers 10H00 locales (02H00 GMT). Les secours ont éteint l'incendie et évacué les riverains.

Les accidents industriels sont courants en Chine, où les règles de sécurité sont souvent laxistes.

En 2016, l'explosion d'une canalisation dans une centrale électrique dans le centre du pays avait tué au moins 21 personnes.

En 2015, des explosions géantes dans des installations chimiques de la zone portuaire de la ville de Tianjin (nord-est) avaient tué au moins 165 personnes, causant plus d'un milliard de dollars de dommages et alimentant une vive colère contre les autorités et leur apparent manque de transparence sur les causes de l'accident et son impact environnemental.

Une enquête publique publiée en février 2016 avait demandé des sanctions à l'encontre de 123 personnes.