Chili/France: Bachelet demandera l'appui de Hollande pour renégocier l'accord avec l'UE

Santiago du Chili, Chili | AFP | vendredi 19/01/2017 -La présidente Michelle Bachelet mettra à profit la visite de son homologue français François Hollande au Chili ce week-end pour lui demander son appui dans la renégociation de l'accord d'association avec l'Union européenne, a-t-elle déclaré à l'AFP dans une interview à Santiago jeudi.



Mme Bachelet a mis en valeur "l'histoire de collaboration politique, fruit de valeurs essentielles" partagées entre les deux pays



Elle a souligné que le Chili était "le premier pays à avoir conclu un accord d'association avec l'UE". "Nous voulons l'actualiser", a-t-elle dit, indiquant qu'elle demanderait "l'appui" en ce sens du président Hollande.



Elle a de même exprimé l'espoir que la France appuie son pays pour freiner le projet de réviser la configuration du système de coopération pour le développement dans le cadre de l'OCDE, qui affecterait des puissances moyennes comme le Chili.



Il s'agit de la première visite d'un président français au Chili depuis celle de François Mitterrand, socialiste comme M. Hollande, en 1989.



Les deux pays doivent signer à cette occasion des accords dans les secteurs de la culture, de la défense, du tourisme, de la lutte contre le trafic de stupéfiants, de la justice, de l'éducation et du travail.



La France est particulièrement présente au Chili dans les domaines de l'énergie - électricité et gaz -, de l'eau, de l'industrie alimentaire, du commerce et de la chimie. Elle est le quatrième investisseur de l'Union européenne dans ce pays sud-américain.



Mme Bachelet, dont le mandat doit s'achever en mars 2018, a invité les entreprises françaises à poursuivre leurs efforts d'investissement au Chili: "Il y a des espaces pour augmenter les échanges commerciaux" bilatéraux "et pour que d'autres entreprises viennent investir, a-t-elle dit.