Chiens susceptibles d'être dangereux : une règlementation mal appliquée

De nombreuses dispositions métropolitaines concernant les chiens susceptibles d'être dangereux sont applicables en Polynésie via le code rural. Toutes les informations sont disponibles sur le site du haut-commissariat.



• Qui peut être propriétaire d'un chien susceptible d'être dangereux?



- les personnes âgées de 18 ans au moins;

- ne pas être une personne majeure en tutelle (à moins qu'elle n'y ait été autorisée par le juge des tutelles);

- ne pas avoir été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire;

- ne pas avoir eu un retrait du droit de propriété ou de garde d'un chien, dû au comportement dangereux du chien.



• Quels documents doit avoir un propriétaire?



- un permis de détention comprenant l'attestation d'aptitude (celle-ci sanctionne une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents) et l'évaluation comportementale (lorsque le chien est âgé entre 8 et 12 mois, le propriétaire doit le soumettre à une évaluation comportementale, réalisée dans le cadre d'une consultation chez un vétérinaire ayant pour objet de déterminer le danger potentiel du chien)

- les personnes qui ne remplissent pas ces conditions risquent six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende (894.900 CFP). Des peines complémentaires peuvent être prononcées, à savoir la confiscation du chien et l'interdiction, pour une durée de cinq ans, de détenir un chien de 1ère ou 2ème catégorie.



• Qu'est-ce qu'un propriétaire doit et ne doit pas faire?



- Vendre, céder ou importer un chien susceptible d'être dangereux sont interdits

- La stérilisation est obligatoire

- les chiens de première catégorie sont interdits dans les transports en communs, dans les lieux publics dans les locaux ouverts au public et le stationnement dans les parties communes des immeubles et ils doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique, dans les partie communes des immeubles; les chiens de 2ème catégorie doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles, dans les lieux publics, dans les locaux ouverts au public et dans les transports en commun.