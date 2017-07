Charte de l'éducation : les recours du Tahoera'a rejetés

PAPEETE, le 3 juillet 2017. Le tribunal administratif a rejeté vendredi les requêtes demandant l'annulation de la charte de l'éducation et de la convention décennale.



En septembre et en janvier, le Tahoera'a Huira'atira avait déposé deux recours pour demander l'annulation de la charte de l'éducation et de la convention décennale devant le tribunal administratif.

Le premier recours avait été déposé par l'ancien ministre de l'Éducation de Gaston Flosse, Michel Leboucher, pour contester la charte de l'éducation actualisée. Le second a été déposé début janvier par Gilda Vaiho et Michel Leboucher. Ce recours en annulation concerne cette fois-ci la convention de l'éducation signée en octobre dernier par Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation nationale et le président du Pays, Édouard Fritch, laquelle s'appuie sur la charte de l'éducation actualisée.

Le tribunal administratif a rejeté vendredi ces deux requêtes.