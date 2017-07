Charles Aznavour, en concert le 15 octobre à Tahiti

Je m’voyais déjà

Les comédiens

La Mamma

Et pourtant

For Me Formidable

Emmenez-moi

Désormais

La Bohème

PAPEETE, 13 juillet 2017 - Charles Aznavour sera en concert à To'ata le dimanche 15 octobre 2017. Les billets sont mis en vente à partir du 5 août prochain.L'événement est organisé par la société 4 Events Pacific . Charles Aznavour, c'est une carrière de plus de 70 ans, plus de 180 millions de disques vendus, 1200 chansons, 80 films, et des milliers de concerts à travers le monde. Outre de nombreux prix et récompenses au cours de sa grande carrière, en 1998, Charles Aznavour a été consacré "Plus Grand Artiste du Siècle" par CNN.Les chansons de Charles Aznavour ont été reprises par de nombreux artistes dont Elton John, Edith Piaf, Céline Dion, Fred Astaire, Sting, Ray Charles, Julio Iglesias , Liza Minelli, Andrea Bocelli,… pour n’en citer que quelques-uns…Issu d’une famille d’artistes, Charles Aznavour découvre très jeune la musique et le théâtre. Dès l’âge de neuf ans, il fait ses premiers pas comme comédien au Théâtre des Champs Elysées et enchaine les petits emplois.Sa carrière débute véritablement au milieu des années 40 avec le duo Roche et Aznavour, créé en compagnie du pianiste Pierre Roche. Remarqués par Edith Piaf, les deux artistes l’accompagnent en tournée en France et au Canada.Dans les années 1950, Charles Aznavour écrit pour Juliette Greco, Gilbert Bécaud, Maurice Chevalier ou encore Johnny Hallyday mais c’est en 1956 qu’il rencontre son premier succès en tant qu’interprète avant de conquérir définitivement le public en 1960 avec la chanson. Jusqu’en 1972, il traverse une période faste et enchaîne les succès :(1962),(1963),(1963),(1964),(1967),(1969) et(1971).Les années 90 élèvent Charles Aznavour au rang d’ambassadeur de la chanson française. Depuis les années 2000, il multiplie les tournées, interprétant ses succès dans six langues différentes, travers le monde, Europe, Etats-Unis, Russie, Brésil, Chili, Liban, Israël, Australie, et bientôt Tahiti pour un concert unique et exceptionnel.