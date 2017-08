Chantal Tahiata soupçonnée de "prise illégale d'intérêts"

PAPEETE, le 11 août 2017- La représentante UPLD des Australes est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour "prise illégale d'intérêts". L'élue, ex maire de Tubuai, est soupçonnée d'avoir favorisé l'attribution de fare MTR à deux membres de sa famille après le passage du cyclone Oli en février 2010.



Comme l'ont révélé nos confrères de TNTV mercredi dernier, Chantal Tahiata devra répondre de l'accusation de "prise illégale d'intérêts". Après plusieurs années d'investigations, la justice a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel. L'enquête, débutée en août 2011, avait été ouverte pour des faits de détournement de fonds publics et visait plusieurs personnalités politiques. La représentante UPLD des Australes est, finalement, la seule personne renvoyée devant le tribunal. La justice lui reproche d'avoir assisté aux réunions durant lesquelles deux fare MTR avaient été attribués à son oncle et au cousin de son père alors qu'elle était membre de la commission d'attribution du Fonds de développement des archipels (FDA). Entendue par les enquêteurs, Chantal Tahiata avait nié toute intervention.