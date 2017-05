Championnats du monde de va’a 2018 : Programme et parcours des courses

Pour ces 1ers championnats du monde de Va’a Marathon, 16 courses officielles seront organisées à Pirae dans la baie de Taaone. Ainsi du 27 au 30 juin, 34 pays seront en compétition sur des parcours de 27 km en V6 et 18 km en V1.Le para va’a sera à l’honneur avec 4 courses, soit ¼ du programme. Fait historique, une course de para va’a dite « d’exhibition » de 9km sera ouverte aux personnes souffrant de déficience mentale.Retrouvez le parcours en images et le programme des courses sur le site officiel de l’événement