Championnat de France de Barbecue : les Kuatau Ahi, Master Grill 2017

PAPEETE, 26 juin 2017 - Les Marquisiens de l'équipe des Kuatau Ahi, emmenée par Robert Emeru et Darius Kohumoetini, ont décroché le titre de Master Grill, ce dimanche 25 juin au championnat de France de Barbecue.Les épreuves du championnat de France de Barbecue se sont déroulées samedi 24 et dimanche 25 juin en Camargue (Bouches-du-Rhône), aux Sainte-Maries-de-la-Mer. Face à une centaine de concurrents, les équipiers du fenua ont décroché le 1er prix en catégorie "porc", le 2ème prix en catégorie "agneau" et le 3ème en catégorie "taureau". Pour la première fois en quatre ans de participation, l’équipe des Kuatau Ahi permet à la Polynésie française de décrocher le titre de Master Grill.Retrouvez les images de l’événement sur le site internet et la page facebook Tahiti Barbecue Contest