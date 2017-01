Challenger #9 : Vahine Fierro

Vahine Fierro est une jeune championne de surf de Huahine, une île connue pour la qualité de ses spots de surf.



Elle a pu se familiariser rapidement avec le surf de récif grâce à son père, Andrew Fierro, qui a lui même participé à des compétitions de surf étant jeune. Huahine a produit notamment Tamaroa Mc Comb, un surfeur qui a été champion du monde ISA.



Son rêve ? Intégrer le circuit professionnel élite de la ‘world surf league’, à l’instar de Michel Bourez, le Spartan. Aucune polynésienne n’a pour l’instant réussi ce pari, mais les Tahitiennes ont déjà commencé à faire parler d’elles à travers leurs résultats, Vahine Fierro mais aussi Karelle Poppke qui reste pour l’instant la n°1 du surf polynésien féminin.



Vahine est entrée très jeune dans le monde de la compétition, elle est apparemment très bien entourée. Elle a pu obtenir d’excellents résultats en tant que junior, notamment une 2e place dans une compétition WSL en Espagne (Sopelana), suivi d’un titre de vice-championne du monde ISA. Elle semble promise à un bel avenir même si pour l’instant avoir le bac reste sa priorité.



Ce n’est pas tout : La world surf league souhaite développer le surf féminin et de nombreuses surfeuses deviennent des égéries des marques de surf. Vahine Fierro, grâce à Raimana Van Bastolaer, a pu devenir une « Roxy Girl », signant ainsi un contrat de sponsoring. Vahine peut ainsi promouvoir la Polynésie et mettre en avant son vécu dans les spots paradisiaques de Huahine.

En bref Née le :

2 décembre 1999 à Raiatea



Origines

Père américano-mexicain, mère de Huahine.



Situation familiale

Célibataire



Un héros de ton enfance ?

Kelly Slater et mes parents.



Si tu étais un animal ?

Une girafe car je suis petite et je rêve d’être grande.



Une valeur morale ?

Go hard and live your dream or go home !! Fais à autrui ce que tu aimerais que l’on te fasse.



Ton activité professionnelle ?

Etudiante



Tes sponsors ?

Air Tahiti Nui, ROXY international, Raimana World, La commune de Huahine, SPY, DAKINE



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

5e région Hawai’i-Tahiti Nui World Surf League

2e à la Vahine Pro junior de Papara en mars

Vice-championne du monde U18 ISA au Portugal





