Challenger #8 : Raihau Chin

On peut dire que le taekwondo est le sport où un polynésien, ou plutôt une polynésienne aura été le plus loin, en faisant référence à la médaille d’argent olympique obtenue par Anne Caroline Graffe. Raihau Chin est lui aussi un pratiquant de cet art martial originaire de Corée, pratiqué désormais dans le monde entier. Cet art martial est spécialisé dans les coups de pieds.



Rémuela Tinirau, lui aussi champion de France élite, nous avait expliqué que chez les hommes la concurrence était beaucoup plus importante que chez les femmes et qu’il était donc plus difficile de voir un jour un Polynésien atteindre l’or olympique : c’est pourtant ce but que s’est donné Raihau Chin qui vise actuellement les Jeux de Tokyo de 2020, espérant bien cette fois-ci participer aux combats.



Raihau Chin est moins grand que certains de ses adversaires, il compense par de la rapidité et de l’explosivité. Il a traversé des moments difficiles avec notamment plusieurs blessures qu’il a pu surmonter pour atteindre le titre de champion de France élite en 2016.



Raihau Chin étudie à l’institut national pour le sport et la performance (Insep), il a ainsi pu faire partie du voyage des Jeux Olympiques de Rio 2016, intégré à la délégation française. Il a pu vivre de l’intérieur l’aventure olympique et acquérir ainsi une expérience précieuse pour l’avenir. Raihau revient régulièrement à Tahiti et pratique également du surf et de la course à pied.

En bref Né le :

11 mars 1994 à Papeete



Origines

Tous les deux demis, nés à Papeete



Situation familiale

Célibataire



Un héros de ton enfance ?

Sangoku



Si tu étais un animal ?

Un lion, le roi des animaux.



Une valeur morale ?

Quelque soit la longueur de la nuit le soleil finit toujours par se lever.



Ton activité professionnelle :

En formation professionnelle - DEJEPS



Tes sponsors ?

Air Tahiti Nui



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Champion de France Elite 2016 en -74kg à Lyon Gerland.

Huitième de final au championnat d’Europe à Montreux en Suisse.

Partenaire d’entrainement pour la préparation des Jeux Olympiques de Rio au Brésil





