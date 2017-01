Challenger #7 : Billy Besson

Billy Besson est né à Tahiti, il a débuté la voile très jeune au yacht club de Arue où sa mère Léina tient aujourd’hui un restaurant-snack près de la station service. L’année 2016 aura été une année particulièrement mouvementée pour Billy qui a été le seul polynésien à concourir lors des Jeux Olympiques de Rio, Anne-Caroline Graffe étant remplaçante.



Après la médaille d’argent d’Anne Caroline en taekwondo lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, la Polynésie espérait bien une autre médaille pour Billy Besson en voile. L'athlète concourait avec Marie Riou en catamaran Nacra 17. Quadruples champions du monde de la discipline, Billy Besson et Marie Riou partaient grandissimes favoris.



Lors de la préparation, trois semaines avant les Jeux Olympiques, une blessure au dos faite va se réveiller au pire des moments. Billy Besson arrivera chaque jour sur le site de compétition en fauteuil roulant mais, avec courage, il participera tout de même aux épreuves. Il obtiendra finalement une 6e place au classement final grâce à une détermination hors norme.



Billy Besson fut par la suite immédiatement rapatrié en France pour se faire opérer d’une hernie discale alors qu’était en train de naitre son premier enfant. Billy Besson est blessé et déçu mais il en faudra plus pour le décourager. Billy repartira pour le nouveau rêve olympique « Tokyo 2020 » en Nacra 17 en changeant de coéquipière, ce sera cette fois-ci Amélie Riou.

En bref Né le :

8 mars 1981 à Papeete



Origines

Père Français, maman demi Tahitienne.



Situation familiale

Concubinage, 1 enfant



Un héros de ton enfance ?

Mon Idole est Tony Tekoataoa qui était un champion de voile quand j’étais petit et maintenant il est médecin chef urgentiste



Si tu étais un animal ?

In albatros, je pourrais voler pendant des jours.



Une valeur morale ?

On a qu’une seule vie, alors vis tes rêves.



Ton activité professionnelle :

Navigateur



Tes sponsors ?

Marine National, Bic Sport, Air Tahiti Nui, Banque Populaire, Volvo, Coconut Station à Arue, Distri Club Médical à Pirae, Tahiti infos, Journal Orama.



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Dans ma carrière, j’ai été 9 fois Champion du Monde.

4 fois de suite, 2013, 2014, 2015, 2016 catamaran Olympique.

6ème au Jeux Olympiques de Rio





Ajouter aux favoris

Les Trophées du Sport | Tahiti Infos ATN Challenge - le jeu