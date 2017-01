Challenger #6 : Hinatea Bernardino

Hinatea Bernardino est actuellement sans conteste la n°1 du va’a féminin en Polynésie. On peut dire qu’elle est tombée dans « la marmite du va’a » dès le plus jeune âge, ses deux parents sont issus de familles de champions de va’a.



Son grand-père et son frère ont créé l’illustre club de Teva, du côté de sa mère, son oncle Lewis Laughlin est une légende vivante du va’a et du kayak. Le va’a coule donc dans ses veines.



Ce qui caractérise Hinatea est sans doute un comportement atypique. Comme elle le fait noter elle-même, elle ne participe pas à toutes les courses du calendrier fédéral. Elle aime se diversifier et elle aime faire de longues pauses avant de reprendre le chemin de la compétition. Elle sait se préparer pour les échéances importantes et détient à ce jour un palmarès impressionnant.



Hinatea n’a pas sa langue dans sa poche et se fait même revendicative lorsqu’il s’agit de la place des femmes dans le va’a. Selon elle, c’est compliqué pour une femme de faire du va’a et il y a encore du chemin à parcourir pour faire évoluer les choses. Elle déplore le manque de budget face à la concurrence néozélandaise qui se fait pressante au niveau international.



Hinatea est avant tout une grande championne. Elle se donne humblement des airs de dilettante mais ne vous y fiez pas, elle a remporté sept fois le Te Aito, elle est cinq fois médaillée d’or aux championnats du monde de vitesse, 10 fois gagnante de la course du Heiva en individuel…Elle aime son sport et cela se voit. Les championnats du monde de va’a sont prévus en 2017 et 2018, la Polynésie comptera sur elle.

En bref Née le :

24 février 88 à Papeete



Origines

Père tahitien et mère demi française/tahitienne.



Situation familiale

En concubinage sans enfants



Un héros de ton enfance ?

Mon père, mes oncles et tantes



Si tu étais un animal ?

Une tortue



Une valeur morale ?

Suis ton propre chemin et n'aie pas peur de tes décisions.



Ton activité professionnelle ?

Je suis médiatrice de ville à la commune de Taiarapu-Est depuis 3 ans



Tes sponsors ?

Nesian, SPY, Palafamala Hawaii, 2XU, STC Nutrition



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

En mai, en Australie j'ai été sacrée championne du monde en V1 pour la 5e fois.

En août, j’ai eu la chance d'égaliser le record de Nicole Clark avec mon 8e titre au AITO.

En novembre, 3e victoire au Hawaiki Nui Va’a avec mon équipe TEVA.





