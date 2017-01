Challenger #5 : Heimanu Taiarui

Lors de la Coupe du Monde de beachsoccer organisée à Tahiti en 2013, Heimanu Taiarui était devenu le chouchou du public et avait été considéré comme un des meilleurs Tiki Toa. Un jeu de défense qui ne lâche rien, le sens du placement et des combinaisons, un jeu aérien très ‘beachsoccer’, des frappes lointaines somptueuses ou des buts acrobatiques, le tout avec ‘fair-play’ : Heimanu est le joueur idéal, un joueur qui fait la différence.



Deux ans plus tard en 2015, lors de la Coupe du monde au Portugal, Heimanu et ses coéquipiers font très fort puisque les Tikitoa deviennent vice-champions du monde. Heimanu se fait remarquer au niveau individuel en obtenant dans la foulée le ballon d’or récompensant le meilleur joueur de la compétition. Cette distinction va lui offrir de nouvelles opportunités professionnelles.



Il jouait déjà tous les ans dans le championnat suisse grâce à Angelo Schirinzi mais en 2016 cela va beaucoup plus loin puisqu’il jouera avec le club Portugais Braga ou encore avec le club japonais Fusion, à chaque fois avec de bons résultats à la clé. Il se retrouve dans une situation relativement rare en Polynésie, il est devenu un sportif semi pro, rémunéré pour ses services de joueur de beachsoccer.



Tel un caméléon, ce pêcheur de métier va réussir à s’adapter dans tous ces pays. Il parvient même à s’exprimer dans les langues les plus diverses : portugais, espagnol, italien, anglais, japonais... A chaque équipe qui le reçoit, il apporte son talent, sa technique unique, mais également les qualités qui font de lui un Polynésien simple, attachant et talentueux.

En bref Né le :

24 août 1986



Origines

Père de Mahina, mère de Papara



Situation familiale

En concubinage, j’ai deux fils



Un héros de ton enfance ?

Ma mère était capitaine de la sélection de Tahiti



Si tu étais un animal ?

Un tigre



Une valeur morale ?

Go hard or go home



Ton activité professionnelle ?

Je suis pêcheur



Tes sponsors ?

Air Tahiti Nui, Nesian



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Entraîneur de la Sélection National des Bahamas

3e à l'Eurowinners cup (champions league de beachsoccer) à Catania en Italie avec Braga du Portugal

Champion du Japon avec Fusion de Kashiwasaki.





