Challenger #4 : Georges Cronsteadt

Georges Cronsteadt, 36 ans, est un des sportifs emblématiques de Polynésie. Georges, comme beaucoup de jeunes de Mataiea, a commencé la rame jeune. Il intègre rapidement le team Shell Va’a, l’équipe au palmarès encore inégalé. Des problèmes de dos vont l’orienter vers le stand up paddle, il devient le n°1 local de la discipline et il participe activement à son essor en devenant ambassadeur pour Air Tahiti Nui.



Pratiquant de bodyboard, Henri a pu s’exiler momentanément en Nouvelle Zélande afin de faire des études liées aux activités nautiques, dans l’optique de revenir ensuite à Tahiti. Il a pu ainsi intégrer le Kerikeri Campus dans le nord de ce pays qu’il a beaucoup apprécié.



Il a profité de son séjour en terre kiwi pour intégrer le club prestigieux ‘City Kickboxing’ pour participer ainsi à de nombreuses compétitions de kickboxing, de jiu jitsu ou de MMA. Avec son apparence de ‘gentil nounours’, il a fait face à de redoutables combattants maori, dans sa catégorie des poids lourds.



Soutenue par sa chérie, il illustre parfaitement l’expression ‘quand on veut, on peut’. Malgré une situation initiale difficile, il a pu, grâce au sport, se construire un avenir. Il a pu même partir en Australie pour participer à plusieurs compétitions de jiu jitsu. Son but ultime ? Devenir champion de MMA à l’instar d’un certain Raihere Dudes avec qui il s’entraine lorsqu’il est à Tahiti.

En bref Né le :

le 22 septembre 1980 à Santo au VANUATU



Origines

père vanuatais originaire de Santo, mère tahitienne originaire du district TEVA I UTA (Mataiea)



Situation familiale

marié, deux garçons de 7 ans et 10 ans



Un héros de ton enfance ?

Ma mère, mon épouse et toutes celles qui œuvrent dans notre société.



Si tu étais un animal ?

Un requin, il représente l’animal protecteur de notre famille, à la fois vif et élégant, rarement agressif sauf s’il se sent menacé.



Une valeur morale ?

« Si tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit mais regarde ce qu’il fait. » (Dalaï Lama)



Ton activité professionnelle ?

Je suis employé à l’Office des Postes et Télécommunication de Tahiti, basé à Mataiea où j’exerce le métier de facteur dans ma commune.



Tes sponsors ?

Pour 2016 mes sponsors étaient : Air Tahiti Nui, SIC Maui, 425 PRO addict to sup, Roberto Gym, Noni Energy, STC Nutricion Tahiti



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Médaille de bronze championnats du monde ISA

4e aux Pacific Paddle Games

9e mondial Pro Elite 2016





Ajouter aux favoris

Les Trophées du Sport | Tahiti Infos ATN Challenge - le jeu