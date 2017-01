Challenger #3 : Leilani Guerry Wong Foo

Leilani Guerry Wong Foo n’a que 14 ans mais elle est déjà obtenu de brillants résultats en compétition, notamment son excellente performance lors de la Coupe Diane Lacombe en 2012, elle avait battu le record de Diane Lacombe elle-même, un record datant des années 90.



Leilani s’est illustrée également en raflant un bon nombre de titres de championne de Polynésie de natation dans diverses catégories.



Avec un père champion de triathlon, Heilani ne pouvait pas se contenter de nager. Sa mère est également une cycliste et une triathlète aguerrie. Elle a participé cette année à plusieurs triathlons avec là aussi de très bons résultats à la clé, elle a remporté cette année le Vahine Tri. La jeune fille a semble-t-il le sport dans les gênes.



Leilani a déjà participé à quatre reprises, de 2011 à 2014, au Championnat d’Auckland en Nouvelle Zélande, ramenant des médailles à chaque fois, elle s’est également déplacée en métropole et à Hawai’i. Ses points forts sont le papillon et le dos, en passant par la nage libre et le 4 nages. En parallèle, Heilani pratique avec succès la course à pied, elle arrive systématiquement dans le Top 5 du cross scolaire annuel.



Elle se fait remarquer lors de la Tahitienne 2016, une course à pied qui rassemble chaque année environ 5 000 personnes à Tahiti. Elle obtient une 3e place au scratch en mars dernier alors qu’elle n’est âgée que de 13 ans. L’avenir sportif de Heilani semble prometteur, en natation, en course à pied comme en triathlon.

En bref Née le :

le 30 juillet 2002 à Tahiti



Origines

Père suisse-français, mère née en Calédonie.



Situation familiale

Je vis avec mes parents et mes deux petites sœurs



Un héros de ton enfance ?

Mon père, un grand champion de triathlon, ma mère, une excellente sportive (cyclisme et triathlon).



Si tu étais un animal ?

Un dauphin car rapide, majestueux et toujours souriant.



Une valeur morale ?

Pour réussir, il faut travailler.



Ton activité actuelle ?

Collégienne



Tes sponsors ?

Mes sponsors sont Gisèle d’Overstims Tahiti et Jacked France



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Lors des Championnats en bassin de 25m à Pirae en décembre dernier avec 3 records de Polynésie toutes catégories sur le 50, le 100m dos et sur le 200m 4 nages

En course à pied avec ma 3e place scratch à la « Tahitienne » en mars 2016 à Pirae

Ma 3e victoire d’affilée au scratch sur le « VahineTriathlon » en août 2016 à la Pointe Vénus





