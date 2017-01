Challenger #2 : Tikanui Smith

Tikanui Smith est le genre de surfeur qui n’a pas froid aux yeux. Comme l’icône disparue trop tôt Malik Joyeux, il est free rider, il a grandi à Moorea et il a le sourire aux lèvres. Il est un des rares sportifs professionnels de Tahiti.



Portrait Sa mère est Cannoise, son père originaire de Moorea. Bon vivant, il sait aussi s’entraîner dur. Préparation physique intense, exercices d’équilibre, il est à fond pour être prêt le jour J.



Avec son gabarit d’1M88, pour les photos de surf cela ne facilite pas. Sauf que…il shoote gros, voire très gros à Teahupo’o notamment. En 2013, il explose au niveau international grâce à une vague phénoménale qui lui vaut d’être nominé dans la catégorie reine des WSL Big Wave Awards. Il participe au Taapuna Master et aux Trials à Teahupo’o sans pression et ne dédaigne pas la compétition.



Après avoir pris des vagues énormes à Teahupo’o, son rêve était de scorer à Hawai’i, à Peahi-Jaws, le spot mythique référence mondiale du big wave riding. Après une première expérience il y a deux ans où il avait pu prendre déjà deux vagues, il a attendu patiemment une nouvelle occasion pour tenter à nouveau de rider le monstre. C’est ce qu’il a pu faire en février 2016 lors de cette session dans l’île de Maui, à Hawai’i.



Vetea David, Manoa Drollet, Raimana Van Bastolaer, Patrice Chanzy, le regretté Malik Joyeux sont les Tahitiens qui ont écrit une partie de l’histoire du big wave riding polynésien mais peu ont eu l'occasion de se frotter à Peahi…Tikanui Smith, Tereva David et Matahi Drollet, représentent la nouvelle génération tahitienne de ‘chargeurs’ de grosses vagues mais pour l’instant aucun n’a intégré le Big Wave World WSL. »

En bref Né le :

15 avril 1991 à Afareaitu, Moorea



Origines

Père de Moorea Atiha et maman française de Cannes installée depuis 40 ans en Polynésie



Situation familiale

célibataire



Un héros de ton enfance ?

Mon père et mes grands frères qui m'ont poussé dans mon surf, avec aussi Michel Bourez qui est au top



Si tu étais un animal ?

Surement une baleine, je les trouve trop majestueuses et surtout elles vivent dans l'océan



Une valeur morale ?

Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands.



Ton activité professionnelle ?

Surfeur Pro ( big wave rider)



Tes sponsors ?

Quiksilver, Blast , Infinity Surfboard, Aremiti, Noni Energy



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Février 2016 à Peahi, Hawai’i : nomination Biggest Wave et Ride Of The Year XXL Awards WSL

Juillet 2016 Teahupoo : Wave of the Winter finalist

Participation au film « La Nuit De La Glisse » en septembre et novembre 2016





