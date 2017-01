Challenger #17 : Raihere Dudes

Raihere Dudes doit faire preuve de persévérance puisque la discipline où il évolue n’est pas autorisée en tant que telle en France : le MMA, les arts martiaux mixtes.



En 2012, un premier déplacement en Nouvelle Zélande se solde par une défaite mais Raihere ne se découragera pas pour autant. Il partira pour le Canada pour suivre un entraînement acharné.



Au Canada, il va combler ses lacunes au niveau du combat au sol. Il va également suivre un régime alimentaire très strict qui va lui faire perdre quasiment une vingtaine de kilos. Il ne participe plus aux compétitions locales. En mars 2014, il participe à l’’Epic Fight Night’ à San Diego. Il va remporter son combat, devenant un des premiers Tahitiens en évoluer en MMA.



Il crée dans la foulée son école d’arts martiaux, Islander MMA, qui connaît un succès rapide. Travailler des techniques issues des différents art martiaux au sein d’un seul club, cela plait. Son aura attire également les adhérents vers sa salle de Punaauia. En 2015, il enchaine 4 combats dont celui très difficile contre Gerardo Abazan, un combat dont il ne sortira pas indemne qu’il réussira tout de même à remporter.



Il poursuit sur sa lancée en 2016 avec une très belle victoire aux points contre Chris Alvarez. Il possède désormais cinq ceintures à son palmarès. Avec Raihere, le côté humain contraste avec la réputation sulfureuse de la discipline puisque des liens amicaux se créent à chacun de ses déplacements à l’étranger, Raihere étant également ambassadeur pour Air Tahiti Nui.

En bref Né le :

5 juillet 1991 à Papeete.



Origines

Père demi espagnol/chinois-tahitien et mère tahitienne.



Situation familiale

En couple, père d’une petite Atamai de 4 mois.



Un héros de ton enfance ?

Mes parents



Si tu étais un animal ?

Le loup, solitaire mais qui a aussi l’esprit de groupe.



Une valeur morale ?

Le respect de soi, d’autrui. Force et honneur.



Ton activité professionnelle :

Entraineur à la salle Islander MMA.



Tes sponsors ?

ATN, Aito Sport, Sparkgreen, Vodafone, Sport & Wellness, Kyani.



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Ceinture SFC en Europe

Ceinture Epic Fighting

Ceinture FFC







