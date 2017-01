Challenger #16 : Teiva Jacquelain

Teiva Jacquelain a fait les beaux jours du Rugby Club de Pirae. Avec son cousin Makalea Foliaki, ils étaient les deux flèches du RC Pirae avec qui ils ont été champions de Polynésie deux années consécutives.



C’est tout à fait logiquement que Teiva s’est fait remarquer et a pu intégrer la sélection tahitienne de rugby à 7. En août 2015, il décide de partir en métropole pour tenter une carrière de rugbyman professionnel.



Teiva Jacquelain est ailier et doit donc être rapide et puissant. Au niveau entrainement, il a pu allier, avec Makalea Foliaki, le rugby à l’athlétisme. Licencié au club Central Sport Athlétisme pendant qu’il évoluait au RC Pirae, il a pu peaufiner ses qualités athlétiques, notamment sa vitesse. En plus de la rapidité et de la puissance, il faut être adroit et Teiva est plutôt doué, son palmarès au RC Pirae parle pour lui puisqu’il a déjà été meilleur marqueur d’essais du championnat.



Souvent pour réussir il faut partir, Teiva Jacquelain est très attaché à Tahiti mais il a choisi de partir afin de poursuivre son rêve : devenir un rugbyman professionnel. Cela a bien débuté pour lui puisqu’il a pu intégrer le pôle espoir du RC Toulon, une des meilleures équipes du Top 14 métropolitain, qui a été notamment triple champion d’Europe en 2013, 2014 et 2015.



Le président du RC Pirae Apolosi Foliaki et le manager Teiki Dubois ont été à l’origine d’une convention signée avec le Rugby Club de Toulon, c’est ce qui a permis à Teiva d’intégrer le pôle espoir de l’équipe professionnelle. C’est après une période de test qui s’est avérée concluante que notre Polynésien a pu être retenu, malgré la très forte concurrence.

En bref Né le :

22 avril 1994 à Hyères, j’ai grandi à Tahiti



Origines

Père métropolitain, mère de Moorea, Haapiti.



Situation familiale

Célibataire



Un héros de ton enfance ?

Mon père, Mohamed Ali, les légendes polynésiennes des grands guerriers



Si tu étais un animal ?

Un requin



Une valeur morale ?

« N’abandonne pas. Endure maintenant et vis le restant de ta vie en tant que champion. » de Mohamed Ali et «‘o ‘oe to ‘oe rima » de Bobby Holcomb (ta main c’est toi)



Ton activité professionnelle :

Rugbyman



Tes sponsors ?

Pas de sponsors actuellement.



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Demi finaliste du championnat de France Espoirs face à Bordeaux, en juin 2016

Titulaire lors du match amical de Top 14 face au Stade Français et au Stade Toulousain en août 2016, avec un essai inscrit lors du match contre le Stade Français au Stade Mayol

Participation à la coupe du monde des clubs de rugby à 10 en juillet 2016 à l’île Maurice.





