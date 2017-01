Challenger #15 : Kiani Wong

Kiani Wong est la fille d’un entraineur de football, c’est ce qui explique qu’elle a rapidement eu l’occasion de jouer au foot. Cette discipline sportive est rapidement devenue sa grande passion.



Après avoir joué à Tefana pendant 10 ans, elle a pu intégrer courant 2016 le pôle espoir d’Alsace, grâce à Stéphanie Spielmann, récemment nommée à la fédération tahitienne de football pour œuvrer au développement du football féminin à Tahiti.



Kiani Wong a 16 ans et évolue au poste de milieu de terrain. Elle n’a quasiment joué qu’avec des garçons. La jeune joueuse possède une intelligence de jeu indéniable, une rapidité naturelle dans l’exécution des gestes, elle s’est donc rapidement démarquée par rapport aux filles de son âge. Avec Tefana, elle a été finaliste de la coupe de Tahiti Nui en U15.



Le football féminin existait bel et bien à Tahiti dans les années 2000, c’était la belle époque d’Angela Taiarui et de ses coéquipières. La pratique de compétition commença à péricliter en Polynésie mais les choses semblent évoluer. A travers la Fifa, le programme « Live your Goals », des journées foot pour les petites filles, est lancé. Un championnat senior et U16 a également vu le jour. Au niveau national, la sélection U20 arrive en finale de la Coupe du monde.



Avec un championnat local féminin pas encore compétitif, la seule éventualité qui se présentait à Kiani était le départ vers la métropole. Avec courage, la jeune fille a quitté la Polynésie pour vivre son rêve : devenir une joueuse professionnelle. Elle suit ainsi les traces de Marama Vahirua ou encore Pascal Vahirua, revenu à Tefana après des années passées en France, avec plusieurs sélections en équipe de France à la clé.

En bref Née le :

21 novembre 2000 à Papeete Tahiti



Origines

Mon père est d'origine chinoise né à Tahiti et ma mère est d'origine Tahitienne née à Tahiti.



Situation familiale

Célibataire



Un héros de ton enfance ?

Mon père, Lionel Messi



Si tu étais un animal ?

Un scorpion, car c'est mon signe astrologique



Une valeur morale ?

Si tu as un rêve, un objectif va jusqu'au bout, ne lâche rien. Donnes- toi les moyens pour y arriver.



Ton activité actuelle :

Je suis étudiante en première au Lycée de Jean Monnet à Strasbourg France, et j'ai intégré le pôle espoir football féminin d'Alsace.



Tes sponsors ?

Je suis ambassadrice de notre compagnie internationale ATN, Nike sponsorise le pôle espoir féminin d'Alsace et mes parents.



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

Champion en U15 et finaliste de la coupe.

Avoir été reçue en Pôle espoir d'Alsace.

Avoir effectué un stage à Clairefontaine en France avec les 80 meilleures filles de France en mai 2016.





