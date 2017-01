Challenger #14 : Temarii Buillard

Temarii Buillard est un jeune talent du fenua. Il s’est rapidement fait remarquer en devenant champion de Polynésie de descente en vélo tout terrain. La discipline consiste à descendre une piste le plus rapidement possible, elle est appelée aussi « downhill » et fait partie des sports extrêmes. Elle comporte des risques et il faut avoir un certain courage pour la pratiquer.



Temarii Buillard est également un spécialiste des sauts et des figures. En 2012-2013, il faisait régulièrement le spectacle lors de concours de freestyle en BMX, sauf que Temarii utilisait son VTT pour faire ses figures, plus adapté sans doute à son gabarit. Il n’avait de toute façon que celui là. Les différentes figures n’ont pas de secret pour lui : « superman », « nac nac », « back flip »…Temarii n’a pas beaucoup de moyens mais il a la passion.



Dans cette discipline du downhill, l’athlète doit faire preuve d’engagement et de technicité, il doit posséder un sens du pilotage aiguisé pour pouvoir affronter racines, bosses, sauts et obstacles naturels rencontrés lors d’une descente rapide. Malheureusement pour lui, la discipline n’est plus régulièrement proposée en compétition en Polynésie, pour diverses raisons. Temarii en a donc profité pour s’exiler.



Le jeune Temarii a pris une année sabbatique par rapport à ses études pour s’entrainer à Rotorua, en Nouvelle Zélande, la Mecque du downhill, puis en participant à la plus grosse compétition de descente au monde qui s’y déroule, la Crankworx. Il a également passé plusieurs mois en métropole en 2016 où il a obtenu une magnifique 2e place lors de la Free Ride Cup, près de Montpellier.

En bref Né le :

21 octobre 1993 à Papeete



Origines

Père tahitien, mère Philippine



Situation familiale

Célibataire



Un héros de ton enfance ?

Cam Mccaul



Si tu étais un animal ?

Un oiseau car il vole et il chante. (J'aime faire des sauts en vélo et écouter de la musique)



Une valeur morale ?

Just have fun !



Ton activité professionnelle :

J’étais étudiant en licence expertise comptable au lycée Aorai



Tes sponsors ?

Air Tahiti Nui, Granny’s, Papeete Cycling Club



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

2e à la Freeride Cup France Lac Salagou – Montpellier France

10e au Crankworx AIR Downhill Rotorua - Nouvelle Zélande

21e pro élite au Oceania Downhill Queenstown - Nouvelle Zélande





