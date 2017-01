Challenger #13 : Yves Tehau

Le Crossfit est une discipline en plein essor en Polynésie française. Elle associe des mouvements de musculation les plus divers que les athlètes doivent réaliser contre la montre, elle est ainsi une des disciplines les plus difficiles qui soient physiquement.



Ce sport très intense demande une discipline et une hygiène de vie irréprochables. De nombreuses personnes souhaitant perdre du poids s’y intéressent.



Yves Tehau est une véritable star de la discipline qui reste relativement peu médiatisée. Initialement pratiqué par rapport à son travail, Yves s’est rapidement pris au jeu en participant avec succès aux compétitions locales de Crossfit. Il a par exemple remporté le Nahiti Challenge en individuel en 2012, par équipe en 2013, il a été 1er aux Tahiti Xtrem Games 2014 et il a été plusieurs fois champion de Polynésie en développé-couché.



Yves Tehau s’entraine à Gym Zone, le club de Manu Buchin, et pratique également de la boxe, du pied-poings, de la natation, de la course à pied…Il concilie sa profession avec un entrainement physique intensif puisque désormais il est focalisé sur ses résultats à l’international. Son sport est devenu pour lui un art de vivre, alliant force et endurance.



Il est des piliers de son club et il participe désormais à l’encadrement des athlètes présents. Avec Teremu Touatekina ou encore Vaihau Bottari il fait partie de l’élite de cette discipline récente. Il défend ainsi les couleurs de la Polynésie face à des milliers de pratiquants, puisque pour certaines compétitions les performances peuvent être réalisée à distance à travers la vidéo, ce qui démultiplie les concurrents.

En bref Née le :

20 avril 2002



Origines

Père français, mère Tahitienne



Situation familiale

En couple



Un héros de ton enfance ?

Adams Scott



Si tu étais un animal ?

Un chat



Une valeur morale ?

L’honnêteté



Tes sponsors ?

Air Tahiti Nui



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

2e Tahiti Golf Open 2015

Participation Championnat de France des ‘Jeunes’ 2014

Participation aux Jeux du Pacifique









