Challenger #12 : Elodie Menou

Elodie Menou est une athlète qui a passé la quarantaine mais cela ne lui empêche pas de faire du sport et d’obtenir de bons résultats.



Licenciée à l’AS Punaruu à Punaauia, Elodie est la mère de Loïc Mevel un excellent coureur qui est du niveau et de la génération de Samuel Aragaw, l’actuel n°1 de la course à pied en Polynésie. Loïc, ambassadeur pour ATN, a passé une bonne partie de 2016 en métropole.



La course à pied est très populaire en Polynésie. Des milliers de personnes participent à des courses sur route, à des raids. Jusqu’à presque 5 000 participantes pour « La Tahitienne ». Les distances varient, de 4 ou 5 kilomètres jusqu’à 100 km pour les adeptes de « l’ultra ». Elodie est venue au sport sur le tard mais depuis le sport est une composante incontournable de son quotidien.



Elodie ne se contente pas de remporter les courses sur route, elle pratique également la piste et s’illustre régulièrement en tant que 1e femme. Ses bons résultats lui ont permis d’être sélectionnée pour les Jeux du Pacifique en 2015 et même d’être médaillée de bronze du 10 000 mètres sur piste en 39’32. Dernièrement, elle diversifie son entrainement avec de la natation et du vélo, les deux autres disciplines du triathlon.



En avril 2016, elle devient championne de Polynésie de semi-marathon en 1H33. Malheureusement, une blessure au genou va lui faire rater une partie de la saison 2016 mais elle a su être présente lors des grands rendez-vous. Porter le maillot de Tahiti est pour elle une fierté. Elle « rêve de s’aligner un jour sur un marathon international comme le marathon de New York ».

En bref Née le :

le 9 mars 1971 en région parisienne



Origines

métropolitaine… j’ai vécu à Paris jusqu’à 30 ans avant d’arriver en Polynésie



Situation familiale

divorcée, deux garçons



Un héros de ton enfance ?

Aux grands hommes je préfère souvent les héros du quotidien…. par exemple les bénévoles du milieu sportif !



Si tu étais un animal ?

Un chat



Une valeur morale ?

La chance aide parfois, le travail toujours



Ton activité professionnelle :

Traductrice indépendante



Tes sponsors ?

Nike shop Vaima, Vittel (PBC), Vaima Fitness Club



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

championnat de cross country à Tahiti, 1ère femme

championnat de 10 km sur route, 1ère femme

championnat de semi-marathon à Tahiti, 1ère femme





Ajouter aux favoris

Les Trophées du Sport | Tahiti Infos ATN Challenge - le jeu