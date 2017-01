Challenger #11 : Steeve Teihotaata

Steeve Teihotaata a 25 ans. Il fait partie de ces sportifs qui mènent de front leur carrière professionnelle et leur carrière sportive de haut niveau.



Steeve Teihotaata est connu avant tout pour être un grand champion de va’a hoe (V1), gagnant du Te Aito en 2011 et 2012. Il est également le capitaine de Edt Va’a avec qui il a remporté la Moloka’i Hoe et plusieurs fois Hawaiki Nui Va’a, dont l’édition 2016.



Steeve Teihotaata alias « l’extraterrestre », comme Georges Cronsteadt, est un de ces rameurs qui s’est intéressé au stand up paddle. Il a remporté de nombreuses courses en stand up et est devenu un des meilleurs SUP racer locaux. Il a notamment remporté le Air France Paddle Festival devant Titouan Puyo, 5e mondial. Il participe régulièrement au Waterman Tahiti Tour en SUP ou en prone.



Il s’est également exporté aux Pays Bas, participant à la plus longue course de SUP au monde, le 11 City Tour de 220 km en Hollande, une course qu’il a pu remporter en 2015. En 2016, il obtient une 3e place derrière les deux frères Hasulyo qui se sont relayés comme en vélo sur route, ce qui avait lancé une polémique sur cette tendance constatée sur plusieurs courses du championnat mondial de Sup race.



3e lors du Te Aito 2016 derrière Kévin Céran-Jérusalemy et Yoann Cronsteadt, il se fait distancer par son rival Kévin Céran-Jérusalémy lors du Super Aito 2016 avant de faire un retour fracassant de plusieurs centaines de mètres. A quelques dizaines de mètres de l’arrivée, c’est l’accrochage entre Kévin et Steeve, le jeune Tutearii Hoatua en profite pour gagner, devant Steeve Teihotaata et Kévin Céran-Jérusalemy. Quel spectacle !

En bref Né le :

6 septembre 1991 à Nunue, Bora Bora



Origines

Mère de Bora bora, père de Fréjus-St Raphaël



Situation familiale

En couple



Un héros de ton enfance ?

Sangoku du dessin animé ^^



Si tu étais un animal ?

Pourquoi pas un dauphin



Une valeur morale ?

Dans un monde où tu peut être n’importe qui, sois toi-même.



Ton activité professionnelle :

Je suis technicien au service contrôles & mesures à l’ EDT.



Tes sponsors ?

Va’a Tehuritaua / Mistral SUP / Viper va’a / EnjoyLifeTahiti / Gifted Nutrition / 2XU TAHITI.



3 meilleurs résultats de ton palmarès ?

2e : Super Aito Tahiti (VA’A)

1er : Air France Paddle Festival, Punaauia. (SUP)

3e : 11 City Tour 220 km sur 5 jours en Hollande. (SUP)





