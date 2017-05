Cetad : le Snetaa-FO reste inquiet

PAPEETE, le 16 mai 2017. Le secrétaire général du Snetaa-FO, Christian Lage, est au fenua pour faire un point sur la situation dans les établissements d'enseignement professionnel. Le sort des Cetad inquiète toujours le syndicat.



Christian Lage, secrétaire général du Snetaa-FO, syndicat majoritaire de l’enseignement professionnel, est cette semaine en Polynésie française.



L'objectif de ce déplacement, que Christian Lage a déjà effectué à plusieurs reprises depuis sa prise de fonction en 2004, est de "faire le tour des collègues" et de faire un point sur les "conditions de travail dans les établissements".

Lundi, il s'est rendu aux lycées professionnels de Taaone et de Mahina. Ce mardi, il est allé à Moorea. Ce mercredi, il sera à Faa'a.



La réforme du collège et son impact sur les Cetad (Centre d'éducation aux technologies appropriées au développement) continuent à inquiéter le syndicat. "Les Cetad ne ferment pas car ils n'ont plus d'élèves mais parce qu'on n'y met plus d'élèves", regrette Christian Lage. " En mettant ces jeunes en difficulté dans des classes 'normales' sans que les enseignants aient une véritable formation ne les met-on pas à nouveau en difficultés? Que faire des jeunes en difficultés si on ne leur propose plus de marches intermédiaires comme les Cetad pour qu'ils puissent ensuite évoluer ? La première chose dont ils ont besoin est de reprendre confiance en eux, puis ils nécessitent de l'attention et de la compréhension."



Avec la création du palier d'orientation en 3e, le syndicat regrette que des élèves ne puissent pas être "orientés après la 5e vers des CJA et des Cetad pour suivre un enseignement professionnel adapté et de proximité".

Jusqu'à 2016, les Cetad préparaient les élèves à l’obtention d’un CAPD (Certificat d’aptitudes professionnelles au développement) dans différentes filières. Les élèves y étaient orientés après la 5e. Le Pays souhaite mettre en place des formations diplômantes de type CAP, ce sont des certificats polynésiens d’aptitude professionnelle (CPAP) pour les élèves après la 3e.



Un conseil syndical territorial se tiendra ce jeudi après-midi dans l'amphithéâtre de l'IJSPF. Les enseignants pourront notamment évoquer leurs conditions de travail.