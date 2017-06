Ces électeurs qui se sont déplacés... et ceux qui ont préféré la plage

Nelly, électrice à Mahina

"J'étais déjà venue voter aux présidentielles, et je reviens aujourd'hui. C'est un devoir de voter, particulièrement pour les femmes, car on s'est battues pour avoir ce droit là ! Il vaut se déplacer même si aucun candidat ne nous convient parfaitement. Pour choisir mon candidat, j'ai suivi les débats, regardé les programmes, sur les sujets nationaux et locaux. C'est vraiment sur les programme que j'ai choisi. Ce qu'il se passe en France, un jour ou l'autre ça se répercute ici, donc il faut suivre. Mais par rapport aux élections présidentielles, je trouve que c’est plus facile de choisir entre des candidats polynésiens. On les connais, ils parlent de sujets qu'on connaît mieux."