Cent aito se sont surpassés à Papara

PAPARA, le 18 avril 2017 - La deuxième étape du Waterman Tahiti Tour s'est déroulée ce week-end à Papara, sur la plage Taharu'u. Trois jours intenses, remplis de surprises et de défis. Les participants y voient un défi personnel et les meilleurs visent une place au Iron Mana qui se déroulera à Bora Bora en fin d'année.



Trois jours de sports nautiques attendaient la centaine de participants à la deuxième étape du Waterman Tahiti Tour, qui s'est déroulée sur la plage de Taharu'u à Papara de vendredi à dimanche. Les vagues sont arrivées en cours de weekend, et le dimanche était particulièrement difficile pour les sportifs les moins adeptes du gros temps. Le dernier jour, consacré au paddleboard, la technique comptait autant que le physique pour se mettre à l'eau sans être renversé, pour choisir un itinéraire prenant avantage du courant ou pour surfer les vagues sur les derniers mètres avant la plage.



Mais une large variété d'autres défis s'est offerte aux watermen, entre le surf, le SUP Paddle, le paddleboard (allongé), des SUP géants, de la nage, des défis de gainage, de rowing ou de sauvetage en mer… Surtout, des temps mort étaient rarement laissés aux sportifs dans la journée, chaque épreuve enchainant sur une autre. Mais la bonne humeur était partout, même sur les visages crispés des athlètes en plein effort. Les sportifs pouvaient participer à une seule journée, par exemple le dimanche a mobilisé les champions du SUP paddle, venus tester leur endurance face aux autres Watermen. Mais pour avoir une chance de se sélectionner à l'Iron Mana, il fallait rester tout le weekend et tenter de gagner des points aux classements des différentes épreuves.



L'organisation était assurée par une dizaine de bénévoles "plus tous ceux qui viennent donner un coup de main de temps en temps. Par exemple ce matin il fallait des caddies pour les courses de paddleboard, et des volontaires se sont présentés depuis la plage !" nous explique Stéphane Lambert, l'organisateur de l'événement. Il ajoute que ces épreuves, comme tout le concept du Waterman et de l'Iron mana, visent à donner l'occasion aux participants de se surpasser (voir interview).



Ce weekend à Taharu'u était la deuxième étape de la quatrième saison. La première étape s'était déroulée au PK18 le mois dernier, et elles s'enchaineront tous les mois jusqu'à Juillet à Teahupo'o. Toute cette activité vise à se préparer à l'Iron Mana de Bora Bora, la finale du Waterman World Tour où des athlètes du monde entier viendront s'affronter dans les plus beaux lagons de la planète...