Ce qu'on a attendu en 2016 et qu'on attend toujours...

Il y a 40 ans, jour pour jour, l'homme politique Pouvana'a a Oopa décédait. Des signes de reconnaissance de Pouvana'a a Oopa ont été distillés par l'Etat depuis quelques mois. Dans le projet de loi de programmation pour l'égalité réelle, l'exposé des motifs rendait hommage à certain nombre de personnalités ultramarines. Après Raymond Verges et Aimé Césaire, c'est Pouvana'a a Oopa qui était cité. "C’est aussi pour l’égalité entre tous les Français que s’est battu Pouvana’a a Oopa", pouvait-on lire.

En février dernier, François Hollande avait déposé une gerbe sur la tombe de Pouvana'a a Oopa au cimetière de l'Uranie.

En novembre 2015, George Pau-Langevin avait indiqué à Tahiti Infos que " ce que nous pourrions faire (au ministère), ce serait de rappeler aux jeunes qui était Pouvana'a a Oopa et quel était son combat. Je serais tout à fait prête à accueillir une session de formation à ce sujet parce que dans ce genre de dossier, c’est l’opinion qu’il faut d’abord essayer de faire évoluer". Depuis aucun colloque sur Pouvana'a a Oopa n'a encore été inscrit à l'agenda. En juin 2014, le ministère de la Justice a annoncé le lancement du processus de révision du procès de Pouvana'a a Oopa. Comme l'ont noté nos confrères de la Dépêche samedi, des personnes ont été entendues depuis dans le cadre de ce dossier. Mais l'issue du processus n'est pas encore connue.

Pour rappel, l’homme politique polynésien avait été condamné à 8 ans de prison et 15 ans d’exil. Il a été déchu de son mandat de député en mai 1960. Il est rentré à Tahiti en novembre 1968, après avoir bénéficié de mesures de grâce, avant d'être amnistié un an plus tard et d'être élu sénateur en 1971. Il est décédé en 1977.