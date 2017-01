Casting : Canal + cherche un Polynésien pour ses "Chroniques Parisiennes"

PAPEETE, le 07 janvier 2017 - Samedi, la délégation de la Polynésie française a relayé une annonce sur les réseaux sociaux pour un casting pour Canal +.



Canal + cherche un homme d'origine polynésienne pour interpréter un rôle dans une de ses séries. L'homme recherché doit être de type polynésien âgé entre 35 et 45 ans pour interpréter le rôle de Tao pour la série "Chroniques Parisiennes" de Zabou Breitman.



Le tournage devrait s'étaler sur deux jours, les 2 et 16 mai. L'annonce précise qu'aucune expérience précise n'est requise pour Postuler.



Au sujet de la série, la comédienne réalisatrice indiquait à nos confrères du Figaro : «il s’agit de la vie de cinq Parisiennes âgées de 20 à 50 ans, une chronique qui abordera leur vie sentimentale et sexuelle, avec plus ou moins d’interactions entre les différents personnages. Quant à moi, j’incarne la femme de 50 ans!»



Si vous souhaitez postuler, merci d' envoyer plusieurs photos récentes et vos coordonnées téléphoniques au plus vite à : rita1rego@gmail.com