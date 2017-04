Casino d'Evian: coffre difficile à forcer, les malfaiteurs renoncent

Grenoble, France | AFP | lundi 09/04/2017 - Le casino d'Evian (Haute-Savoie) a été le théâtre d'un hold-up raté dans la nuit de dimanche à lundi, deux malfaiteurs casqués et armés ayant finalement renoncé à commettre leur méfait, le coffre-fort leur résistant, a-t-on appris lundi de source judiciaire.



"Vers une heure du matin, deux individus casqués, armés d'une arme de poing et d'une bombe lacrymogène sont entrés dans l'établissement, ont menacé deux personnels, se sont dirigés vers un des coffres. Devant sa résistance -- il était fermé -- , ils ont fait demi-tour et sont repartis", a déclaré à l'AFP le procureur de la République à Thonon-les-Bains, Philippe Toccanier.



"Il n'y a ni blessé ni préjudice financier. Rien n'a été dérobé. Ca a été très, très rapide et ils ont aussi très rapidement abandonné leur action", a rapporté M. Toccanier.



L'enquête menée par la police judiciaire d'Annecy devra déterminer si les bandits étaient "des gens qui ont mal préparé leur coup ou s'ils ont été dérangés". Le procureur a qualifié le modus operandi du délit comme "amateur et même au-delà".



Des témoins (employés et clients) étaient lundi en cours d'audition. Des enregistrements de vidéo-surveillance sont en cours d’exploitation. La police technique à pied d'œuvre.



Un témoin a raconté à l'AFP que "des hommes armés" avaient "gazé la salle à la lacrymo", sans tirer, et que "tout le monde était sorti en courant".



Le casino indépendant d'Evian dispose de plus de 250 machines à sous, 9 tables de jeux et 5 bars et restaurants. Il appartient à Evian Resort.Sollicitée par l'AFP, la société n'était pas joignable lundi matin.



