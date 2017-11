Carrefour et Champion proposent des sacs recyclables au profit de Village d’Enfants SOS Papara

PAPEETE, le 18 novembre 2017-Les enseignes Carrefour et Champion en collaboration avec Fenua ma ont décidé de mettre à disposition de leurs clients des sacs de courses réutilisables imprimés d’animaux. Une partie des recettes de la vente de ces sacs sera reversée à Village d’Enfants SOS Papara.



Les enseignes Carrefour et Champion ont souhaité afficher leur soutien à la jeunesse et leur volonté de préserver de l’environnement au quotidien.

C'est ainsi que les enseignes ont proposé de contribuer à un projet qui porte ces valeurs en s’associant avec Fenua Ma pour soutenir une opération au profit de Villages d’Enfants SOS Papara.



C’est donc par la vente des sacs de courses réutilisables, imprimés d’animaux ludiques et rigolos, mis en vente dans leurs magasins que les deux enseignes participeront au projet. Sur le pris de vente de 230 Francs des sacs, ce sont 100 F qui seront reversés à Village d’Enfants SOS Papara.



Ourson, panda, grenouille, poussin, et petit cochon, ils devraient interpeller les clients lors de leurs course… en toute bonne conscience.



Les fonds récoltés financeront différents projets socio-éducatifs, notamment une annexe facilitant l’insertion dans la vie active des jeunes adultes.



L’opération a été officiellement lancée au Supermarché Taravao, à Carrefour Taravao et à Champion Mahina dès le mercredi 15 novembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Recyclage.



Village d’Enfants SOS et Fenua Ma seront présents dans divers magasins tout au long du mois novembre :

• Samedi 18 : Carrefour Punaauia dès 9h

• Mercredi 22 : Champion Paofai dès 13h

• Samedi 25 : Carrefour Arue dès 9h

• Mercredi 29 : Champion Moorea dès 13h

• Samedi 2 décembre à Carrefour Faaa (Pacific Plaza) dès 9h