Carnet de voyage - Waikiki : une histoire de taro, de riz et d’huile…

HAWAII, le 22 décembre 2016. On va tous ou presque à Waikiki pour décompresser. Cette espace mythique, représentant 1,8 km2, et abritant 120 hôtels et condominiums pour environ 30 000 chambres, reçoit des millions de visiteurs par an. Mais connaissez-vous son histoire ?



Hawaii, île de Oahu : Waikiki, on ne va pas vous la faire, vous connaissez par cœur. Possible. N’empêche que l’histoire peu banale de ce lopin de terre vaut bien d’être contée, ne serait-ce que pour ceux qui ne sont pas encore allés s’y faire rôtir recto verso. Tahiti Infos, qui a ses habitudes au bar du Pink Palace (cocktail Blue Hawaiian ou rien), s’est fait raconter l’histoire de ce site vraiment pas comme les autres, où défilent des millions de visiteurs sur quelques arpents de sable cernés par beaucoup de bitume, de béton et de verre.



L’ère du taro



Les premiers habitants de Waikiki (“eau douce jaillissante” en Hawaiien ancien) étaient des Polynésiens pur jus, qui vivaient en guerroyant sur une bande de sable comprise entre une mer forte et capricieuse (les rouleaux faisaient jusqu’à dix mètres de hauteur) et un marais extrêmement pratique pour y exploiter de grandes tarodières.



Waikiki, aux temps anciens, c’était un peu Tubuai ou Rurutu aujourd’hui côté paysages. De l’eau, des taros (Colocasia esculenta), des palmes de cocotiers au sol pour maintenir l’humidité et empêcher les mauvaises herbes de tout envahir. Jusqu’au début du XIXe siècle, pour qui se trouvait sur la plage, il y avait donc des poissons devant et des tubercules derrière…



L’ère du riz



Au XIXe siècle, le développement de Honolulu amena une main-d’œuvre chinoise et japonaise en grande quantité, notamment dans les plantations d’ananas et de canne à sucre.



Les Hawaiiens d’origine étaient déjà très marginalisés et le taro plus franchement à la mode. Le marigot chaud et humide étant toujours là, quelques coolies maçons (les coolies sont souvent maçons), pendant leur temps libre, y aménagèrent des rizières. Mais le riz, si c’est bon, ça prend de la place et le développement de la ville fit que bientôt, le côté résidentiel de Waikiki allait l’emporter sur les considérations culinaires des Asiatiques. Le riz tomba à l’eau…



L’ère de l’huile…



Au XXe siècle, c’est le tourisme qui transforma totalement Waikiki. Les derniers vestiges de propriétés royales hawaiiennes disparurent sous la poussée immobilière, les marais furent asséchés, les vagues du Pacifique cassées et la déferlante touristique amena des millions et des millions de paires de fesses sur le sable de la plage, chairs blanches qu’il fallut bien protéger des rayons solaires par des huiles diverses, du monoï, de la crème et autres lubrifiants du derme…



Taro, riz, huile, l’histoire de Waikiki se récite ainsi comme une recette de wok.



Vous nous avez lu jusque-là ? Et bien la prochaine fois, vous bronzerez à Waikiki comme nous, nettement moins bêtes…



Textes et photos : Daniel Pardon