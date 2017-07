Carnet de voyage - Reinga : le cap des âmes maories défuntes

Sur une partie isolée et sauvage de la commune de Kerikeri, une demi-douzaine de chalets en bois, très confortables, sont nichés dans un domaine forestier de dix hectares dominant la baie de Takou. Au premier plan, jusqu’à la mer, une vallée couverte de forêts ; au loin, les îles Cavalli.



Trois de ces chalets sont réservés à l’hébergement : le chalet Motueka (65m2 + terrasse, 1 chambre avec un lit king size, une chambre avec deux lits) et les chalets Panaki et Wakapuki, 42m2 (une chambre avec lit king size). Les trois chalets disposent d’un parking privé, d’une cuisine équipée, d’un accès internet, d’un large living room, d’une salle de bain (+ télévision, DVD, musique). Le client est choyé à Coco Zen Lodge and Spa et n’est pas noyé dans une masse de touristes (14 personnes au maximum). Piscine, spa, massages complètent l’offre de services incluant petits déjeuners délicieux (miel à gogo !) et repas du soir dignes des meilleures tables (Carole étant véritablement un fin cordon bleu).



Très honnêtement, la région autour de Kerikeri mérite une bonne semaine pour être visitée et pour se reposer et se détendre dans une ambiance gourmande. Tarifs à la demande, (site : http://www.cocozen.co.nz). Cocozen travaille beaucoup avec Air New Zealand (forfaits), mais le trajet via Air Tahiti Nui (PPT-Auckland-Kerikeri) est très agréable, compte tenu des horaires.