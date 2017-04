Carnet de voyage - Nouvelle-Zélande : balade dans le Northland gourmand

Sally’s Restaurant (25 The Strand, Russell) : mangez sur la terrasse extérieure, à deux pas des vaguelettes de la “Kororareka Bay”.



Provenir Cuisine & Cellar (130 Marsden Road, Paihia) : chef français, cuisine très moderne et raffinée.



The Gables (19 The Strand, Russell) : sur le front de mer de Russel, dans un vieux bâtiment datant de 1847. Cuisine raffinée et huîtres délicieuses.



Marsden Estate (56 Wiroa Road, Kerikeri) : un chai, un vignoble, mais aussi une très bonne table, pour les moules “tomato” comme pour les filets de bœuf.



The Wharf (20 The Strand, Russell) : moules marinières de Russel, terrine de poulet, "gamefish" avec sauce au kiwi et “rosti de kumaras”…



Cocozen (33 Te Ra Road, Takou Bay, Kerikeri) : Carole est un très fin cordon bleu et sa table demeure l’une des meilleures adresses du Northland.



Duke of Marlborough (35 The Strand, Russell) : idéalement placé sur le quai de Russel (préférez la terrasse) ; les huîtres sont excellentes. Par ailleurs, très bon hôtel 4 étoiles.



Makana, Boutique Chocolate Factory (Kerikeri Road, Kerikeri) : les allergiques au chocolat éviteront, les autres ne pourront pas faire autrement que de craquer et de croquer…



35° South Aquarium Restaurant (69 Marsden Road, Paihia) : les huîtres de l’Orongo Bay, servies fraîches sur le dock de Paihia, nous semblent être les meilleures de la région.