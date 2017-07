Carnet de voyage - Iipona : les hommes de pierre sous haute protection

Le site dégagé à iipona n’est que la partie visible d’un vaste ensemble qui se poursuit dans la forêt sur une surface beaucoup plus grande, à l’image des sites de Tehueto ou de Taaoa par exemple. C’est si vrai que des chercheurs ont mis au jour récemment trois nouveaux tiki, dont l’un dépasserait en hauteur les 2,67 m de Takaii, certains affirmant même qu’il mesure plus de trois mètres de haut.



La forêt couvre encore, à l’évidence, des témoignages du passé qui sont essentiels pour une meilleure connaissance de ce que fut la culture et la société marquisienne. On ne peut que regretter que si peu soit fait pour dégager ces ruines et ces vestiges. Rien qu’à Hiva Oa, il y a plus à découvrir et restaurer que sur bien d’autres grands sites archéologiques dans le monde, beaucoup plus connus et qui attirent ainsi des dizaines de milliers de visiteurs chaque année.