Carnet de voyage - Fakarava-Tahanea–Fakarava : la “croisière rare”…

FAKARAVA, le 19 janvier 2017. De tous les produits touristiques qu’offrent de nombreux prestataires de service dans les archipels polynésiens, il y en a un qui est incomparable, baptisé “la croisière rare”. Rare parce qu’elle vous amènera sur un atoll désert, rare parce qu’elle n’est possible que quatre fois par an. Tahiti Infos vous invite à la découverte de cet itinéraire enchanteur.



Monette Aline taille sa route discrètement mais efficacement. A la tête de Tahiti Yacht Charter, elle a repris avec beaucoup d’habileté l’hôtel Relais Mahana, à Huahine, auquel elle a littéralement rendu vie, tout en continuant à manager avec brio sa flottille de voiliers basée à Raiatea.

En fait, pour découvrir les îles sous-le-Vent, l’idéal est de faire un Papeete-Huahine sur Air Tahiti, et de débuter son séjour par une prise de contact avec Huahine, au Relais Mahana, avant de se voir livrer son voilier, avec ou sans équipage, directement à l’hôtel ; après le tour de Huahine, cap sur Raiatea, Taha’a et enfin Bora Bora où les voiliers peuvent être laissés sur place avec un retour par avion sur Tahiti.

“En fait”, confie Monette, “il y a presque autant de croisières que de clients, chacun voulant construire son propre itinéraire en fonction de ses goûts et de ses envies.”



Emotions fortes et authentiques



Mais si l’aventure à la voile, dans de confortables catamarans, est très séduisante, Monette a des clients fidèles, qui, revenant année après année, veulent toujours plus et mieux. C’est ainsi qu’elle a imaginé d’abord pour eux, aujourd’hui pour tous les résidants qui le souhaitent, la “croisière rare”, une escapade à la carte entre Fakarava et Tahaena, l’atoll désert parmi les plus sauvages des Tuamotu.



“Là encore, nous proposons un programme type”, explique Monette, “mais ce n’est qu’une suggestion ; en réalité, nous nous adaptons à la demande de nos clients qui peuvent choisir de privilégier tel ou tel site, telle ou telle activité. C’est vraiment une croisière complètement à la carte que cette “croisière rare”. Attention à un facteur important, nous ne pouvons pas l’organiser très souvent, compte tenu des contraintes météo. C’est un produit certes élitiste, mais qui plait de plus en plus et qui est susceptible de tenter des résidants en quête d’émotions fortes et authentiques. Nous voulons leur faire découvrir et partager une expérience des îles polynésiennes à l’ancienne, plus qu’abattre des milles et des milles en navigation pure. Evidemment, le mara’amu nous oblige à la prudence et c’est pour cela que nous n’organisons cette croisière rare qu’en avril et en octobre.”



Aventure et confort



Au menu de cette escapade sauvage, de la pêche au gros, bien sûr (et vers Tahaena, ça mord !), de la chasse au kaveu (toujours délicieux quand ils sont bien préparés), de la plongée balade en apnée, de la plongée bouteille pour les amateurs, et cette infinie sérénité que procure le fait de naviguer, de vivre et de se balader dans des lieux complètement vierges de toute présence humaine.



Pas question pour autant de vivre une robinsonnade dans l’inconfort. On n’est pas ici à Koh Lanta ; le bateau est un catamaran aussi stable que confortable, parfaitement bien équipé, avec un personnel aux petits soins. Luxe et volupté en quelque sorte, mais aussi immersion en pleine nature, encore sauvage et totalement préservée.



La “croisière rare” vous tente ? Elle tente, à vrai dire, déjà beaucoup de monde et il est impératif de s’y prendre à l’avance pour réserver. Au bout du voyage, un atoll pour vous tout seul, Tahaena…



Textes : Daniel Pardon

Photos : Rodo Vinh-Tung