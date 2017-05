Carla Bruni fait son retour avec un album en anglais

New York, Etats-Unis | AFP | vendredi 19/05/2017 - Carla Bruni sortira à l'automne son premier album en quatre ans, entièrement en anglais, sur lequel elle reprend des chansons pop et country comme la légendaire ode aux maris "Stand By Your Man".

"French Touch" doit sortir le 6 octobre et vise un public anglophone.

Le premier extrait, rendu public vendredi, est une reprise de "Enjoy the Silence" de Depeche Mode, que la chanteuse réinterprète de sa voix légère et râpeuse dans une version plus intime que le style électronique de l'originale.

L'ancienne Première dame française a indiqué au magazine américain spécialisé dans la musique Billboard que l'album comprendrait également une reprise de la célèbre chanson country de Tammy Wynette "Stand By Your Man".

Sortie en 1968, cette chanson dont les paroles --"Sois fière de lui/Après tout il n'est qu'un homme"-- avaient été interprétées comme une acceptation des hommes en dépit de leurs défauts et une vision traditionaliste du rôle des femmes, avait enragé les féministes.

"C'est un hommage à tous les maris dans le monde. C'est la chanson du mari. C'est très macho d'une manière très tendre", a souligné Carla Bruni à la question de savoir si cette chanson concernait son mari Nicolas Sarkozy.

Dans cet entretien, la chanteuse a refusé de répondre aux questions sur le président américain Donald Trump, qui a affirmé l'avoir fréquentée, ce qu'elle a démenti par le passé.

Pour ce nouvel album, elle a travaillé avec le producteur canadien David Foster, à l'origine de nombreux succès d'artistes comme la Canadienne Céline Dion, le groupe Chicago ou encore le chanteur italien Andrea Bocelli.

D'autres reprises incluent "Jimmy Jazz", un classique du groupe britannique The Clash que Carla Bruni dit avoir voulu orienter "dans une direction féminine".