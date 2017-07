Canada : faute de visa, des Polynésiens devront quitter le pays

"Daniel Hue n'en dort pas depuis quelques jours tellement il a trouvé difficile, onéreux et stressant de tenter d'obtenir la citoyenneté canadienne. De son côté, sa femme, Esmeralda Paquet, dit « qu'entre les politiques, les décideurs et la population, on est dans deux univers différents »"

Daniel Hue et son épouse Esmeralda Paquet sont arrivés à Sherbrooke, ville près de Montréal au Québec, il y a deux ans, rapporte le site internet de Radio Canada . Ils ont obtenu un visa temporaire pour rester sur le territoire avec leurs deux enfants. Depuis, ils ont multiplié les démarches sur internet pour obtenir le statut de résident. En vain selon les journalistes canadiens., explique le site d'information.A cause de la lourdeur des démarches administratives, la famille a finalement renoncé à son rêve d'immigrer au Canada. Selon Radio Canada, elle devrait rentrer à Tahiti en septembre mais garde toujours à l'esprit de revenir au Québec, pour les vacances.