Camp de Grande-Synthe: plus de 1.200 migrants hébergés en urgence

Paris, France | AFP | Plus de 1.200 personnes ont été "hébergées en urgence dans des salles communales" après l'incendie qui a ravagé le camp de migrants de Grande-Synthe (Nord), ont annoncé mercredi les ministères de l'Intérieur et du Logement.



"La grande majorité des victimes de l’incendie a été mise à l’abri après le sinistre. Plus de 1200 personnes ont été hébergées en urgence dans des salles communales. Trois gymnases ont été mobilisés à Grande-Synthe, dont un qui abrite 176 personnes dites vulnérables, principalement des familles avec enfants. Les villes de Dunkerque et de Craywick ont chacune mis à disposition un gymnase", précisent-ils dans un communiqué commun.



Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl et du Logement Emmanuelle Cosse, qui se sont rendus sur place mardi, ont également annoncé qu'ils demanderaient aux préfets "d’accélérer la mise à disposition de places en Centres d’Accueil et d'Orientation (CAO)".



"L’objectif est de pouvoir accueillir rapidement toutes les personnes sinistrées sur tout le territoire français et leur permettre d’entrer dans le parcours de la demande d’asile. Les premières orientations en CAO auront lieu dès aujourd’hui".



Selon le communiqué, "des violences internes" sont à l'origine du sinistre survenu dans la nuit du lundi à mardi réduisant en cendres le camp situé à 40 km à l'est de Calais et qui comptait près de 1.400 migrants, principalement des Kurdes irakiens, alors qu'il était "en cours de resserrement et de sécurisation".



Selon le Centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) du Nord, l'incendie a fait au moins une dizaine de blessés.