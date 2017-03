Californie: conséquences amères des orages pour la région de Big Sur

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mercredi 21/03/2017 - Une série de violents orages en Californie a entraîné la fermeture de plusieurs sections de la célèbre route de Big Sur, l'une des plus pittoresques et visitées des Etats-Unis, plombant l'économie locale qui dépend largement du tourisme.

Les intempéries en février ont entraîné des glissements de terrain et l'effondrement d'un pont qui isole à présent la ville de Big Sur du reste de la Californie.

Plusieurs parties de la spectaculaire et très touristique "Pacific Coast Highway" surplombant le Pacifique et vue dans de nombreux films, comme "Soupçons" d'Alfred Hitchcock, restent fermées, avec un impact négatif sur l'économie locale.

Les autorités pensent que le pont Pfeiffer Canyon, fortement endommagé par les orages et en train d'être démoli, ne sera pas remplacé avant au moins six mois.

"Depuis février nous sommes passés de la saison basse à plus de saison du tout", se lamente Stan Russell, directeur exécutif de la Chambre de commerce de Big Sur, interrogé par l'AFP.

Il souligne que des restaurants où se pressent des visiteurs venus du monde entier comme Nepenthe, au panorama époustouflant en haut d'une corniche, ou la très raffinée et haut-de-gamme auberge Ventana Inn, sont devenus inaccessibles et ont été obligés de fermer leurs portes temporairement.

"La semaine dernière on comptait 1.000 personnes au chômage technique sur une communauté de 1.500 environ", constate M. Russell.

Des établissements luxueux comme le Post Ranch Inn, où la nuit coûte environ 1.200 dollars, étudient la possibilité de faire venir leurs clients, dont nombre de célébrités, par hélicoptère, alors que la saison haute approche.

- 'Economie 100% touristique' -

"Les pertes économiques pour notre ville se comptent probablement en millions de dollars", poursuit M. Russell, "Le Post Ranch Inn seul a un chiffre d'affaires de plus d'un million de dollars par mois".

Quant aux 450 résidents qui restent d'un des côtés du pont à Big Sur, commune qui se retrouve coupée en deux, ils dépendent de livraisons aériennes et de randonneurs pour leur approvisionnement.

Un chemin étroit d'environ 800 mètres devrait être finalisé cette semaine pour permettre à certains résidents qui vivent dans la partie au sud du pont de traverser.

Mary Ann Carson, directrice exécutive de la chambre de commerce de Cambria, bourgade du littoral juste au sud du début de la route de Big Sur, se plaint aussi de l'impact négatif des intempéries sur sa ville.

"Nous sommes à 100% une économie touristique", fait-elle valoir.

"Big Sur est une destination pour beaucoup de gens venus du monde entier et (...) je pense que nombre d'entre eux reconsidèrent leurs projets de visite à présent", remarque-t-elle, même s'ils ont toujours l'option de visiter la partie sud ou la partie nord de la très cinématique route. Mais ils ne peuvent plus la traverser entièrement pour l'instant.

Cette partie sinueuse de la spectaculaire "Highway 1" avec une vue imprenable sur l'océan, en haut d'une falaise accidentée tout au bord du Pacifique, s'étend sur environ 140 km du sud de San Francisco à partir de la petite ville de Carmel by the Sea jusqu'à Ragged Point au nord de San Simeon.

Ce n'est pas la première fois que les intempéries entraînent de coupures de la route étroite et sinueuse: en 1983, des glissements de terrain majeurs l'avaient déjà obstruée pendant 13 mois près de Big Sur.