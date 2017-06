Tous les fadas de va'a sont à la fan zone de Aorai Tini Hau

PAPEETE, le 27 juin 2017 - Le public est au rendez-vous des championnats du monde de va'a 2017. Sur le site à Aorai Tini Hau les écrans géants attirent les supporters des différents rameurs, qui se mélangent aux délégations internationales pour s'enthousiasmer à chaque moment. Une fan zone remplie d'animations et de stands permet de flâner agréablement entre deux courses.



Il y a de l'ambiance aux championnats du monde de va'a ! L'aménagement du site de Aorai Tini Hau a réussi à se terminer juste à temps pour le début de la compétition, et la foule a répondu présent. Entre les supporters locaux et les très nombreux compétiteurs et encadrants étrangers qui se promènent, le site prend des allures de festival en hommage à la pirogue.



Une fan zone rassemble de quoi acheter des souvenir de l'évènement, du ma'a, de l'artisanat local, tout le matériel dont rameur pourrait rêver, et même les associations de protection de l'environnement hébergées sur le stand ATN. On peut aussi regarder la course tranquillement à l'ombre, ou au contraire se dépenser sur des exercices de Surfset Fitness… Et vendredi soir de 17h30 à 21h, après la remise des prix, le championnat se terminera par un grand "Music Festiva'al" !



La fan zone est ouverte jusqu'à vendredi au horaires suivantes :

- Mercredi de 7h à 21h

- Jeudi (férié) de 7h à 14h30

- Vendredi de 9h à 21h