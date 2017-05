CLUSIR : Un QCM pour savoir si vous êtes protégé des hackers

PAPEETE, le 23 mai 2017 -Ce QCM en 15 questions vous permettra de déterminer si vos habitudes informatiques vous protègent des attaques.En ces temps de cyberattaques incessantes, ou de logiciels de rançon qui veulent vous extorquer des bitcoins, difficile de savoir si l'on est en sécurité.Heureusement les experts du CLUSIR, qui publient régulièrement leurs conseils de sécurité dans nos colonnes, ont publié sur leur site un petit QCM facile (et drôle) à remplir. En quelques clics, vous saurez si vos habitudes informatiques vous mettent à l'abris des vilains pirates... Et si ce n'est pas le cas, leur site regorge de guides et de bons conseils !