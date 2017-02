CFPA : "Une performance décevante" selon la CTC

"Dans ce contexte particulier, le CFPA (centre de formation des adultes) est un des outils fondamentaux de la formation professionnelle publique",

"Sa mission pour les publics adultes en déficit de formation professionnelle reste essentielle pour le fonctionnement efficace du marché de l’emploi. Malgré cette tutelle forte, des investissements immobiliers et des budgets conséquents, et la récente création d’un corps de formateurs professionnels, la performance du CFPA laisse à désirer. En dépit de demandes en augmentation, l’activité du CFPA est au contraire en baisse d’environ 200 à 300 stagiaires par rapport il y a dix ans, laissant le potentiel du centre largement sous-utilisé."

Malgré la baisse tendancielle du subventionnement depuis 2010, le centre jouit d’une aisance financière peu contestable : son résultat net est positif, ses réserves représentaient en 2015 près d’une année de fonctionnement, avec en outre, un endettement très faible"

"Derrière l’équilibre progressif des produits et des charges réside surtout un profond déséquilibre entre les ressources du CFPA et l’emploi qu’il en fait. Ainsi, une abondante trésorerie sans emploi s’est constituée, en dépit des mesures de régularisation budgétaire prises par la Polynésie française qui ont affecté le subventionnement du CFPA en 2012 et 2013. En 2015, les réserves s’élevaient à plus d’un milliard (1,1), soit deux fois plus qu’avant 2013."

"réduire progressivement la trésorerie oisive et relancer l’activité de formation". "Au total sur 5 ans, 1800 stagiaires supplémentaires auraient pu être formés par rapport à la quantité moyenne actuellement observée au centre (660)",

récurrent

"Seule la révision des modalités des recrutements semble susceptible de débloquer la situation"

qui a finalement fait peu d’émules et n’a pas garanti une qualité de recrutement en adéquation avec les prérequis de la formation professionnelle pour adultes".

Entre les départs à la retraite et les nouveaux arrivants sur le marché du travail, il faudrait créer 1300 emplois par an juste pour donner du travail aux nouveaux chercheurs d'emploi. Mais en 2015, on a créé seulement 270 postes salariés supplémentaires ! L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) analysait après le recensement que c’est surtout le niveau de diplôme des Polynésiens qui est discriminant : 27,4 % des personnes ayant au plus le brevet des collèges sont au chômage contre 3,3 % des diplômés d'un second cycle universitaire.Pour donner du travail aux Polynésiens, la formation est donc la priorité.note la chambre territoriale des comptes qui examiné la gestion du centre de 2010 à 2015.Ainsi, de manière paradoxale, alors que les besoins en formation sont élevés et croissants, le nombre de stagiaire est limité à 670-680 stagiaires par an, ce qui signifie que la structure ne fonctionne qu’à environ 50% de ses capacités théoriques.Le CFPA est financé essentiellement par une subvention du Pays. ", indique le rapport de la chambre territoriale des comptes.Ainsi les experts de la chambre territoriale des comptes recommandent au CFPA d'activer leurs réserves pourestime la CTC.Le CFPA faire face aussi à un problème "" pour recruter des formateurs., souligne le rapport de la CTC.Le CFPA a en effet opté pour la fonctionnarisation des postes pour attirer des formateurs. Une option "Parmi les stagiaires formés chaque année, on y compte une forte proportion de femmes (56 %), et 58 % de jeunes âgés de moins de 25 ans. Leur niveau scolaire est généralement faible : 94 % n’ont pas le bac, 32 % ont un niveau inférieur au brevet.